Condò su Napoli-Milan | Nkunku è un fantasma | il confronto con Hojlund è straziante
Nel commento di Paolo Condò su Napoli-Milan, emerge una critica severa a Nkunku, definito un
Il famoso giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri sera a Riyadh (Arabia Saudita) e terminata 2-0 per gli azzurri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Napoli-Milan 2-0, pagelle: Hojlund incontenibile, Nkunku disastroso. Bocciati De Winter e Maignan, Rrahmani insuperabile - 0 per gli azzurri allenati da Antonio Conte: decisivi i gol di Neres al 39' e di Hojlund al 64'. eurosport.it
Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale - 0, e approda in finale nella Supercoppa italiana, grazie alle reti di Neres e Hojlung. tg24.sky.it
Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri sceglie Nkunku e Jashari al posto di Modric, Conte ritrova Lobotka - Le formazioni ufficiali della prima semifinale di Supercoppa italiana tra Napoli e Milan: ecco le scelte di Antonio Conte e Massimiliano Allegri ... sport.virgilio.it
