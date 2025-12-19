Condannato Choc sul cantante una sentenza pesantissima dopo quei fatti durante il concerto

Una notizia che ha scuotuto il mondo della musica: il cantante è stato condannato a nove mesi di reclusione in Romania, dopo essere stato sorpreso a fumare marijuana sul palco durante un concerto. Un episodio che ha sollevato molte polemiche e acceso il dibattito sulla libertà artistica e le conseguenze legali di comportamenti inaspettati in pubblico.

Il cantante è stato condannato a nove mesi di reclusione in Romania per aver fumato marijuana sul palco durante un concerto. Una notizia che arriva a distanza di mesi dai fatti e che riporta l’attenzione su un episodio avvenuto la scorsa estate, diventato ora un caso giudiziario con esiti inattesi per il rapper. L’episodio risale a luglio dello scorso anno, quando l’artista, il cui vero nome è Cameron Jibril Thomaz, si è esibito a un festival a Costine?ti. Durante lo show, Wiz Khalifa si è acceso una canna sul palco davanti al pubblico. Al termine del concerto è stato arrestato dalle autorità locali e accusato di possesso illegale di sostanze stupefacenti, in base alla rigida normativa rumena in materia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

