condannati per il presente a ramelli quando anche il ricordo diventa reato

Roma, 19 dic – Il simbolo della giustizia è una bilancia con due piatti e ieri sui due piatti sono stati messi due fatti antitetici, opposti, ma che in qualche modo si compensano: lo sgombero del centro sociale Askatasuna di Torino e la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Milano per la commemorazione di Sergio Ramelli. Il governo “de destra” da una parte e la magistratura colorata dall’altra; l’uno contro il centro sociale più pericoloso di Torino, protagonista di comprovate condanne e azioni terroristiche; l’altra contro degli uomini che hanno il coraggio di non dimenticare un vile assassinio. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
