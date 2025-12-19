Nella giornata del 18 dicembre 2025, il Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del ministero dell’Interno ha pubblicato il bando di concorso pubblico per reperire 46 atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato – Fiamme Oro». I vincitori delle prove selettive saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato con la qualifica di agente. All’interno del bando è riportata la ripartizione dei 46 posti e le discipline nelle quali si cercano i concorrenti. Ecco, quindi, quali sono le informazioni essenziali per prendere parte alle selezioni, dove reperire il bando e come inviare la domanda entro la scadenza delle ore 23. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Concorso Polizia 2025, bando per assumere 46 atleti: requisiti e domanda

