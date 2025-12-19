Concorso Polizia 2025 bando per assumere 46 atleti | requisiti e domanda
Nella giornata del 18 dicembre 2025, il Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del ministero dell’Interno ha pubblicato il bando di concorso pubblico per reperire 46 atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato – Fiamme Oro». I vincitori delle prove selettive saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato con la qualifica di agente. All’interno del bando è riportata la ripartizione dei 46 posti e le discipline nelle quali si cercano i concorrenti. Ecco, quindi, quali sono le informazioni essenziali per prendere parte alle selezioni, dove reperire il bando e come inviare la domanda entro la scadenza delle ore 23. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Concorso Regione Lombardia 2025, bando per 16 funzionari: requisiti e domanda
Leggi anche: Concorso Agenzia Cybersicurezza 2025, bando per 17 posti: requisiti e domanda
Concorso Comune Reggio Calabria Agenti Polizia Locale 2025: ecco la data della preselezione!; Concorso accademia Carabinieri 2026: guida al bando per 65 allievi ufficiali; Concorso Polizia Locale: il bando per le assunzioni finisce già al Tar; Concorso Comune Cassino Agenti Polizia Locale 2025: 13 posti a tempo indeterminato.
Concorso 3246 agenti Polizia Penitenziaria: pubblicata la graduatoria finale - Concorso 3246 agenti Polizia Penitenziaria: pubblicata la graduatoria finale In data 18 dicembre 2025 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria comunica ... poliziapenitenziaria.it
La Polizia assume 46 atleti per le Fiamme oro - Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 46 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro”, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia ... poliziadistato.it
MONTEROTONDO - Il Comune assume due agenti di Polizia Locale - di concorso pubblico per soli esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 2 posti di Agente di Polizia Loca ... tiburno.tv
Concorso Atleti Fiamme Oro nella Polizia di Stato 2026: 47 posti nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato - facebook.com facebook
È online il concorso pubblico per titoli per l'assunzione di 46 atleti da assegnare ai gruppi sportivi #Fiammeoro della Polizia di Stato. Consultate tutte le informazioni relative al concorso #19dicembre x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.