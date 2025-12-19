Concorso docenti PNRR3 | voti minimi infanzia e primaria per accedere alla prova orale AVVISI USR
Il concorso docenti PNRR3 stabilisce i voti minimi necessari per l'accesso alla prova orale, con soglie di 70 per infanzia e 74 per primaria. L’USR Molise è stato il primo a rendere pubblici i punteggi richiesti, offrendo indicazioni utili ai candidati. Resta aggiornato sulle ultime novità e preparati al meglio per affrontare questa importante fase del concorso.
Concorso docenti PNRR3: voto minimo per infanzia 70, primaria 74. Ecco il punteggio per l'accesso. USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docenti DDG n. 29382025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Concorso docenti PNRR3: voti minimi infanzia e primaria per accedere alla prova orale. AVVISI USR
Leggi anche: Concorso docenti PNRR3: voti minimi per l’accesso alla prova orale. Per infanzia e primaria in tanti casi sufficiente il 70. AVVISI USR
Concorso docenti PNRR3: si attende voto minimo. GPS: si attende parere CSPI. Elenchi regionali: si attende decreto. RISPOSTE AI QUESITI; Concorso docenti PNRR 3: verso le prove orali, attesa per lettere estratte e soglie di accesso; Concorso docenti PNRR3, Infanzia e Primaria: i voti minimi per la prova orale; Concorso Docenti PNRR3: Tutte le Novità sul Voto Minimo di Accesso alla Prova Orale.
Concorso docenti PNRR3: voti minimi infanzia e primaria per accedere alla prova orale. AVVISI USR - USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docent ... orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3: voto minimo a gennaio 2026, prove orali in primavera, graduatorie a giugno? La timeline possibile - I candidati che hanno conseguito almeno 70/100 sono in attesa di conosc ... orizzontescuola.it
Prova orale Concorso PNRR 3 Docenti: come funziona, quando si svolge - In questa utile guida spieghiamo come si svolge la prova orale del concorso PNRR 3 per docenti. ticonsiglio.com
Il Ministero pubblica i criteri del Concorso docenti PNRR3 per la valutazione della prova orale e pratica nelle scuole secondarie. #Concorsi - facebook.com facebook
Concorso docenti PNRR3: voto minimo per infanzia 70, primaria 74. Ecco il punteggio per l'accesso. USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docenti DDG n. 2938/2025. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.