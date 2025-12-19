Concorso docenti PNRR3 | voti minimi infanzia e primaria per accedere alla prova orale AVVISI USR

Il concorso docenti PNRR3 stabilisce i voti minimi necessari per l'accesso alla prova orale, con soglie di 70 per infanzia e 74 per primaria. L’USR Molise è stato il primo a rendere pubblici i punteggi richiesti, offrendo indicazioni utili ai candidati. Resta aggiornato sulle ultime novità e preparati al meglio per affrontare questa importante fase del concorso.

Il Ministero pubblica i criteri del Concorso docenti PNRR3 per la valutazione della prova orale e pratica nelle scuole secondarie. #Concorsi - facebook.com facebook

Concorso docenti PNRR3: voto minimo per infanzia 70, primaria 74. Ecco il punteggio per l'accesso. USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docenti DDG n. 2938/2025. x.com

