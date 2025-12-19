Concorso Banca d’Italia per 160 nuove assunzioni | quali sono i requisiti e come presentare la domanda

Scopri il concorso della Banca d’Italia per 160 assunzioni a tempo indeterminato. Un’opportunità imperdibile per chi desidera entrare a far parte di un'istituzione di rilievo nazionale. In questa guida troverai i requisiti richiesti e le modalità per presentare la domanda, per cogliere al volo questa occasione di carriera nel settore finanziario e bancario.

Nuovo concorso della Banca d'Italia per l'assunzione a tempo indeterminato di 160 figure professionali. Come si legge nel bando pubblicato sul sito, la domanda andrà presentata entro le ore 12 del 27 gennaio 2026. Ecco tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

