Concorso 145 dirigenti tecnici | Avviso elenco ammessi prove scritte Pubblicata un’integrazione

È stata pubblicata un'integrazione nell'elenco degli ammessi alle prove scritte del Concorso 145 dirigenti tecnici. La comunicazione è disponibile sul portale InPA e sulla piattaforma di reclutamento nella sezione dedicata alle informazioni sul bando. Resta aggiornato per conoscere tutte le novità e prepararti al meglio per le prossime fasi del concorso.

Sul portale InPA e sulla piattaforma reclutamento, nella sezione info bando relativa a "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici per le esigenze dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito" è stato pubblicato l'avviso contenente l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove .

