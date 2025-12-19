Nel 2026, l’Italia si prepara a vivere momenti indimenticabili con concerti imperdibili. Tra gli eventi più attesi spicca l’unica tappa europea di Kanye West, che si esibirà alla Rcf Arena di Reggio Emilia. Un’occasione unica per i fan di tutto il mondo di ascoltare dal vivo uno dei protagonisti della scena musicale internazionale, in un evento che promette emozioni e spettacolo senza precedenti.

© Lettera43.it - Concerti in Italia, gli appuntamenti più attesi del 2026

Annunciato un concerto di Kanye West in Italia. Il rapper di Atlanta si esibirà alla Rcf Arena di Reggio Emilia per l’unica tappa nel nostro Paese della prossima estate in quello che sarà il suo primo live in Europa dal 2014: un evento unico per tutti gli appassionati del genere e dell’artista, pronto a esibirsi di fronte a 103 mila persone. Sarà tuttavia solo uno dei grandi appuntamenti musicali del 2026, durante il quale sbarcheranno nello Stivale grandi protagonisti della scena internazionale. Non mancheranno ovviamente gli artisti nostrani, tra cui spiccano i ritorni di Tiziano Ferro, Vasco Rossi e Jovanotti e il primo San Siro di Tedua. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: I concerti più attesi del 2026: da Rosalìa a Geolier, da Ultimo a Bad Bunny

Leggi anche: Quali sono gli edifici più attesi del 2026: occhi puntati sull’Italia col “grattacielo sdraiato”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Concerti, tutti gli eventi musicali attesi in Italia questa settimana: Cremonini, Ultimo, AC/DC, Paul Kalkbrenner - La seconda metà di luglio si preannuncia ricchissima di appuntamenti per tutti i gusti. ilmessaggero.it

OneRepublic, annunciati tre concerti in Italia il prossimo anno - Dopo il trionfo delle date sold out di Bologna e Milano dello scorso anno, il gruppo musicale statunitense attivo dal 2002 torna a far parlare di sé annunciando tre nuovi concerti in Italia per ... tg24.sky.it

I concerti imperdibili di novembre 2025: date e artisti in tour - Con l'arrivo della stagione autunnale, il calendario degli eventi musicali dal vivo torna a riempirsi. 105.net

2 ore fa! Pensioni INPS 2026: ecco gli aumenti previsti e le nuove tabelle ufficiali!

In attesa dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma e Milano, @real_brown svela le date che la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d’Italia con il suo LIVE TOUR 2026 Un’estate piena di tutta la sua grinta, tra brani che hanno seg - facebook.com facebook