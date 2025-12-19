Comunità montane all' amatriciana

Vivi un’esperienza unica tra le vette e le tradizioni della nostra regione. Lo ski-pass per la pista nera del Quirinale è ora disponibile allo chalet di piazza Barberini, vicino al pizzicagnolo che propone l’abbacchio di cervo. Un’occasione speciale per immergersi nella magia delle comunità montane e scoprire i sapori autentici, tra emozioni sulla neve e gusto genuino.

© Ilgiornale.it - Comunità montane all'amatriciana Lo ski-pass per la pista nera del Quirinale è in vendita allo chalet di piazza Barberini, quello accanto al pizzicagnolo che fa l'abbacchio di cervo. Invece domani verrà chiusa la Basilica del Santo Petronio per allarme valanghe: cancellata la prova di slalom fra i portici bolognesi, dove per l'occasione le osterie di Guccini serviranno genzianella e bombardino. Cronache marziane dalla montagna immaginaria, sequel tutto italiano della montagna incantata raccontata da Thomas Mann. Istantanee paradossali dal Paese dei commi e dei regolamenti incrociati, dove si scopre che montagna è ovunque, anche in spiaggia e in pianura, anche nella Roma dei Papi e nella grassa Bologna, che per l'occasione farà un po' di escursionismo per rimettersi in forma.

