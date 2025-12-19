Comunicato Stampa | Presidente Zaia | Il direttore Luigi Bacialli aggredito a Treviso

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Il direttore Luigi Bacialli aggredito a Treviso" "Apprendo con grande preoccupazione quanto accaduto al direttore di Tg Medianordest, Luigi Bacialli, aggredito oggi da uno sconosciuto nel centro storico di Treviso. Identità, ragioni e circostanze dell'aggressione sono al momento al vaglio degli inquirenti, ma c'è un elemento che deve rimanere ben chiaro: la condanna, ferma e irremovibile, di qualsiasi forma di violenza o intimidazione. La libertà di stampa e la sicurezza dei giornalisti sono valori fondamentali della nostra società ed episodi come questo non possono essere tollerati". Con queste parole il Presidente del Consiglio Regionale, Luca Zaia, esprime la più sincera solidarietà e vicinanza al Direttore dei telegiornali dell'editrice Medianordest, il giornalista Luigi Bacialli, aggredito nel centro storico di Treviso mentre si trovava a passeggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Luigi Bacialli, direttore di Tg Medianordest, aggredito in centro a Treviso Leggi anche: Luigi Bacialli aggredito per strada a Treviso: ferite alla testa per il direttore dei tg di Medianordest Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Comunicato Stampa: Il Presidente della Giunta Alberto Stefani ha presentato le linee programmatiche per la legislatura; Il saluto del Presidente Ciambetti ai dipendenti del Consiglio regionale; Comunicato Stampa: Il cordoglio del presidente Zaia per la scomparsa dell’avvocato Roberto Nordio; Brescacin nella bufera si difende dagli attacchi: «Resto leghista». Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Il direttore Luigi Bacialli aggredito a Treviso" - "Apprendo con grande preoccupazione quanto accaduto al direttore di Tg Medianordest, Luigi Bacialli, aggredito oggi da uno sconosciuto nel centro storico di Treviso. iltempo.it

