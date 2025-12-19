Comunicato Stampa | Maria Petruzzi lancia il Bestseller Scoliosi Dell' Adulto

Milano, 19.12.2025 – Maria Petruzzi presenta il suo nuovo bestseller “Scoliosi Dell'Adulto”, un’opera che sfata i miti e offre una prospettiva innovativa sulla scoliosi negli adulti. Con competenza e passione, l’autrice affronta un tema spesso trascurato, offrendo strumenti e conoscenze fondamentali per comprendere e gestire questa condizione. Un punto di riferimento per professionisti e pazienti alla ricerca di risposte affidabili e aggiornate.

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Maria Petruzzi lancia il Bestseller “Scoliosi Dell'Adulto” Milano, 19.12.2025 – Molti pensano che la scoliosi sia una malattia dell'adolescenza, qualcosa che riguarda solo i ragazzi in fase di crescita. Altri credono che, una volta diventati adulti, semplicemente non ci sia più nulla da fare. Come se non bastasse, in troppi vivono ancora oggi con un dolore cronico che vede l'intervento chirurgico come unica soluzione possibile. Ma è davvero così? Per tutti coloro che desiderano trattare efficacemente la scoliosi in età adulta ma non sanno come fare, esce oggi il libro di “Il mio libro racconta cosa accade davvero alla colonna vertebrale con l'età, spiegando in modo chiaro le cause del dolore, le differenze tra scoliosi idiopatica e degenerativa in un paziente adulto e le nuove possibilità terapeutiche senza bisturi” afferma Come precisa la stessa autrice: “La scoliosi non definisce chi sei, ma è come la affronti che fa la differenza”. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Comunicato Stampa: Marco Maria Davide Ferrara lancia il Bestseller “Serenità Finanziaria” Leggi anche: Comunicato Stampa: Roberto Vidori lancia il Bestseller “I Crociati Dell'Efficienza Energetica” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Comunicato Stampa: Maria Petruzzi lancia il Bestseller “Scoliosi Dell’Adulto”. Maria Petruzzi lancia il Bestseller “Scoliosi Dell’Adulto” - Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn. ansa.it

Maria Petruzzi, S.O.S. Scoliosi: il Bestseller su come affrontare la scoliosi dal punto di vista medico, sia fisico che psicologico - Tutti noi sappiamo che spesso le informazioni che si trovano sul web non sono sempre precise e affidabili, soprattutto in ambito medico, dove oltre alla malattia c’è anche una persona, un paziente. adnkronos.com

| COMUNICATO STAMPA - Dott. Fabio Forti nuovo amministratore unico. https://ternanacalcio.com/comunicato-stampa-dott-fabio-forti-nuovo-amministratore-unico #ternanacalcio - facebook.com facebook

Comunicato stampa #condominio #riforma #categoria #amministratori x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.