Giacomo Bruno, noto come il “Papà degli Ebook” in Italia, rinnova il suo ruolo pionieristico portando l’innovazione nel mondo dell’editoria digitale e dell’intelligenza artificiale. Fondatore di Bruno Editore, apre una nuova era internazionale, con un focus su responsabilità editoriale e contenuti di qualità. Questo passo segna un importante traguardo, confermando la sua posizione di leader nel settore e anticipando le future tendenze dell’editoria globale.

Milano, 19.12.2025 – Giacomo Bruno, imprenditore e fondatore di Bruno Editore, apre una nuova fase dell'editoria internazionale portando negli Stati Uniti

All'interno, scoprirai il metodo completo per: Bruno, riconosciuto come il "papà degli ebook in Italia"

In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta ridefinendo le regole del business, ma i suoi lanci rischiano di trasformarsi in costosi fallimenti per mancanza di strategia, Giacomo Bruno pubblica

