Comune e Confindustria a Seul incontri sulle potenzialità di sviluppo per le imprese piacentine

Il viaggio del Comune di Piacenza a Seul, organizzato in occasione dell'inaugurazione della mostra dedicata ai capolavori della Galleria Ricci Oddi, si è affiancato alla missione di Confindustria Piacenza, con la presenza di Giulia Silva, responsabile dell'area Internazionalizzazione di.

“La cultura crea relazioni” Gli incontri di Comune e Confindustria a Seul - Piacenza a Seul, dall’arte all’economia: Comune e Confindustria impegnati in incontri sulle potenzialità di sviluppo per le imprese piacentine. piacenzasera.it

