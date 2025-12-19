Como in via Brambilla arriva il primo parcometro della tariffa vulcano | addio posti bianchi

A Como, in via Brambilla, debutta il primo parcometro della tariffa

Dopo l’approvazione delle nuove regole della sosta e delle tariffe, a Como iniziano a vedersi gli effetti concreti sul territorio. In via Brambilla, in queste ore, sono infatti in corso i lavori per la trasformazione dei parcheggi bianchi in stalli blu a pagamento, con la tracciatura della nuova. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Non solo la tariffa Vulcano: la nuova delibera ridisegna la sosta residenti a Como. Domande riaperte fino al 5 dicembre

Leggi anche: Anche a Zocca dal primo gennaio 2026 arriva la Tariffa Corrispettiva Puntuale

