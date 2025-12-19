Como consegnate le benemerenze alla memoria di don Roberto Malgesini

Como, 19 dicembre 2025 – Si è svolta questa mattina nella sede dell'Amministrazione Provinciale di Como la consegna delle benemerenze alla memoria di don Roberto Malgesini. I riconoscimenti quest'anno sono stati assegnati a Lina Bradanini, legale rappresentante dell'ente religioso Sodalizio Terz'ordine Francescano Ancelle del Signore, a Noi Genitori cooperativa sociale e alla memoria di Alfredo Marson, fondatore dell'associazione sportiva dilettantistica Briantea84 di Cantù. L'iniziativa, dedicata al sacerdote ucciso a Como il 15 settembre 2020, fortemente voluta dal Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, e avvallata all'unanimità dal Consiglio Provinciale e dalle istituzioni locali, vuole valorizzare chi, con opere concrete nei diversi campi delle attività umane, abbia svolto un ruolo importante per la comunità provinciale, diffondendo sentimenti di solidarietà sociale ed economica.

