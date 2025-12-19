Commercio la proposta di Patrignani | Ci vorrebbero scritte luminose anche sulla piccola impresa
Nel cuore di Cesena, un’installazione luminosa rende omaggio alle piccole imprese, riconoscendone il valore fondamentale per la comunità. Patrignani propone di estendere questa idea, con scritte luminose dedicate a chi lavora con passione e dedizione nel settore. Un gesto simbolico che valorizza il ruolo delle piccole imprese, spesso fondamentali ma poco celebrati, e invita a riflettere sull’importanza di sostenerle e riconoscerle.
Una installazione luminosa nel centro storico di Cesena dedicata alle piccole imprese come segno di riconoscimento del loro ruolo nella comunità. È la proposta avanzata da Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesena, che rilancia l’idea di un omaggio simbolico agli imprenditori. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
