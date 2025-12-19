Commercio la proposta di Patrignani | Ci vorrebbero scritte luminose anche sulla piccola impresa

Nel cuore di Cesena, un’installazione luminosa rende omaggio alle piccole imprese, riconoscendone il valore fondamentale per la comunità. Patrignani propone di estendere questa idea, con scritte luminose dedicate a chi lavora con passione e dedizione nel settore. Un gesto simbolico che valorizza il ruolo delle piccole imprese, spesso fondamentali ma poco celebrati, e invita a riflettere sull’importanza di sostenerle e riconoscerle.

