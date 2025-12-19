Commando armato in azione sulla SS16 | i banditi aprono il fuoco assaltato un blindato carico di sigarette
Un blitz improvviso sulla SS16 scuote la tranquillità di Cerignola. Un commando armato, composto da almeno otto persone, ha assaltato un furgone blindato carico di sigarette, aprendo il fuoco e seminando il panico tra i passanti. L'episodio evidenzia la crescente minaccia di azioni criminali di alta violenza, lasciando emergere il bisogno di maggiore attenzione e sicurezza sulla strada.
Attimi di panico, sulla Statale 16, in agro di Cerignola, dove un furgone blindato che trasportava valori bollati è stato assaltato da un commando armato composto da almeno 8 persone.Il fatto è successo intorno alle 10 del mattino: i banditi hanno affiancato il blindato con almeno tre mezzi. Dopo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
