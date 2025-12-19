Commando armato in azione sulla SS16 | i banditi aprono il fuoco assaltato un blindato carico di sigarette

Un blitz improvviso sulla SS16 scuote la tranquillità di Cerignola. Un commando armato, composto da almeno otto persone, ha assaltato un furgone blindato carico di sigarette, aprendo il fuoco e seminando il panico tra i passanti. L'episodio evidenzia la crescente minaccia di azioni criminali di alta violenza, lasciando emergere il bisogno di maggiore attenzione e sicurezza sulla strada.

