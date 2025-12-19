Come truccarsi per queste festività natalizie? Tanti suggerimenti dall' annuale Christmas Party del make up artist Belli

Le festività natalizie sono alle porte e il trucco diventa protagonista per brillare durante i momenti speciali. Tra luci, allegria e incontri, scegliere il look perfetto fa parte della magia delle feste. Ecco alcuni suggerimenti per valorizzarsi al meglio, ispirati dall'annuale Christmas Party del make-up artist Belli, per un look festivo impeccabile e di grande impatto.

I l Natale si sta avvicinando e allora il pensiero va dritto alle pietanze da cucinare, ai regali da comprare, a come addobbare casa, ma anche a come truccarsi e vestirsi nei giorni di festa. Il make-up artist Simone Belli da dodici anni organizza un Christmas Party per chi ama prendersi cura di sé. Quest’anno ha aperto le porte del suo atelier «sognante », lo definisce lui, al Mediterraneo, ospitato negli spazi del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma. I look make up che vedremo ovunque questo autunno X In un’atmosfera speciale, tra stand e artisti del make-up, candele profumate, tarocchi e deliziosi bignè allo zabaione, Simone ha dato consigli sul trucco ai numerosi ospiti, tra cui molte attrici del cinema italiano: da Margherita Buy a Matilde Gioli, da Claudia Gerini a Barbara Ronch i, da Anna Ferzetti a Selene Caramazza, da Isabella Ferrari a Carolina Crescentini, a Rocío Muñoz Morales. 🔗 Leggi su Iodonna.it

