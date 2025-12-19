Come proteggere la pelle d'inverno il dermatologo | Anche il riscaldamento domestico causa stress cutaneo
Durante l'inverno, la pelle affronta numerosi stress che ne compromettono la salute. Il dermatologo prof. Santo Raffaele Mercuri spiega come anche il riscaldamento domestico possa influire sulla barriera cutanea, sottolineando l'importanza di adottare pratiche corrette per proteggere la pelle nei mesi più freddi. Scopri quali sono i fattori principali e i rimedi più efficaci per preservare il benessere cutaneo durante la stagione invernale.
Il prof. Santo Raffaele Mercuri ha spiegato a Fanpage.it quali sono i fattori maggiori di stress per la pelle durante l'inverno e quali sono le buone pratiche per correre ai ripari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
