Durante l'inverno, la pelle affronta numerosi stress che ne compromettono la salute. Il dermatologo prof. Santo Raffaele Mercuri spiega come anche il riscaldamento domestico possa influire sulla barriera cutanea, sottolineando l'importanza di adottare pratiche corrette per proteggere la pelle nei mesi più freddi. Scopri quali sono i fattori principali e i rimedi più efficaci per preservare il benessere cutaneo durante la stagione invernale.

Il prof. Santo Raffaele Mercuri ha spiegato a Fanpage.it quali sono i fattori maggiori di stress per la pelle durante l'inverno e quali sono le buone pratiche per correre ai ripari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Che cos’è il micro- needling, l’esperta “Rende la pelle più compatta e luminosa”

Leggi anche: La vedova di Stefano D’Orazio: “Lasciò i Pooh anche a causa della figlia segreta. Lo faceva sentire un bancomat”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Routine viso invernale: 3 prodotti per proteggere la pelle dal freddo; I rimedi skincare contro il freddo per affrontare la stagione a viso protetto; Pelle e freddo: come proteggerla in inverno (anche nei neonati) secondo dermatologi e cosmetologi; La crema solare che dovremmo indossare anche in inverno per proteggere la pelle dalla luce blu del pc e dello smartphone.

Come proteggere la pelle d’inverno, il dermatologo: “Anche il riscaldamento domestico causa stress cutaneo” - it quali sono i fattori maggiori di stress per la pelle durante l'inverno e quali sono le buone pratiche ... fanpage.it