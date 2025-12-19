Come nacque Canto di Natale di Charles Dickens la storia più amata delle feste ispirata da un vero luogo di Londra

Il Canto di Natale di Charles Dickens, pubblicato nel 1843, è diventato uno dei simboli più amati delle festività. Ispirato da un vero luogo di Londra, questa storia ha rivoluzionato le tradizioni natalizie, regalando un messaggio di speranza e redenzione che ancora oggi tocca il cuore di milioni di lettori. Un classico intramontabile che continua ad affascinare generazioni, rendendo il Natale un momento di riflessione e rinascita.

© Cultweb.it - Come nacque Canto di Natale di Charles Dickens, la storia più amata delle feste (ispirata da un vero luogo di Londra) Quando Charles Dickens pubblicò il Canto di Natale il 19 dicembre 1843 a Londra, probabilmente non immaginava che stava per ridefinire per sempre il modo in cui il mondo occidentale avrebbe celebrato il Natale. La prima edizione, pubblicata da Chapman & Hall e illustrata da John Leech, andò esaurita nel giro di pochi giorni: il giorno di Natale non c'era più una copia disponibile nelle librerie londinesi. Il successo fu così immediato e travolgente che alla fine del 1844 erano già state stampate tredici edizioni. Ma il vero fenomeno non furono solo le vendite: Dickens aveva catturato e cristallizzato per sempre gli aspetti fondamentali del Natale moderno come le riunioni familiari, il cibo e le bevande tradizionali, i giochi e soprattutto lo spirito di festa e generosità che oggi associamo automaticamente a questa celebrazione.

