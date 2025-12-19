combinata nordica thomas rettenegger vince la mass di ramsau costa vicino alla top10

Thomas Rettenegger si impone nella Mass Start di Ramsau, aprendo la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Con un salto eccellente, il talento italiano si distingue e conquista la vittoria, avvicinandosi alla top10 della classifica generale. La gara dimostra ancora una volta il suo valore e la sua determinazione, segnando un inizio promettente per questa fase della stagione.

Thomas Rettenegger fa la differenza come di consueto nel segmento di salto e vince la Mass Start di Ramsau, valevole come gara d’apertura della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. L’austriaco, 16° nella 10 km di fondo con partenza in linea andata in scena stamattina, si è reso protagonista di una rimonta eccezionale sul trampolino centrando il secondo successo della carriera nel circuito maggiore. Il 25enne padrone di casa, già vincitore in questo format lo scorso 6 dicembre a Trondheim, si è confermato il miglior saltatore del lotto tra i combinatisti recuperando ben quindici posizioni sul Normal Hill stiriano e ottenendo la seconda affermazione su cinque gare disputate sin qui nella stagione olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

