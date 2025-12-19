Combinata nordica | la Mass Start di Ramsau va a Ida Marie Hagen italiane lontane

La Coppa del Mondo di combinata nordica femminile si accende a Ramsau con la Mass Start, che premia Ida Marie Hagen per la sua seconda vittoria stagionale. Le italiane, invece, sono lontane dalla vetta, tentando di farsi strada tra le migliori. Uno spettacolo di resistenza e talento che coinvolge atleti di tutto il mondo, tra emozioni e sfide epiche.

© Oasport.it - Combinata nordica: la Mass Start di Ramsau va a Ida Marie Hagen, italiane lontane Seconda vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile per Ida Marie Hagen. La norvegese domina la Mass Start di Ramsau, che apre il weekend austriaco per il massimo circuito internazionale. Successo numero 19 della carriera per la classe 2000, vincitrice della sfera di cristallo nel 2024. La norvegese ha confermato il suo dominio nel format della Mass Start, costruendo la vittoria grazie a una prova di sci di fondo semplicemente perfetta, chiusa davanti a tutte con un vantaggio prezioso. Sul trampolino HS98 ha trovato il terzo miglior salto, vincendo piuttosto nettamente con il punteggio di 127.

Combinata nordica: Aaron Kostner in top-5 dopo il fondo nella Mass Start di Ramsau. Guida Oftebro - Si apre nel segno della Norvegia il weekend di Coppa del Mondo di combinata nordica maschile a Ramsau am Dachstein, in Austria.

Combinata nordica, riparte la Coppa del Mondo: otto azzurri diretti a Ramsau, coinvolti entrambi i settori - Da giovedì a sabato, con Mass Start e Gundersen sull'HS98 austriaco, torneranno in gara Costa, Pittin, Kostner, Buzzi, Bortolas e, in campo femminile, Gianmoena, Dejori

Tris FVG nella prossima tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica. Nel fine settimana a Ramsau, in Austria, ci saranno Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi e Greta Pinzani

