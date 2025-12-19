Combinata nordica | Ida Marie Hagen al comando nella mass start di Ramsau

Ida Marie Hagen si impone nella mass start di Ramsau, indossando il pettorale giallo che simboleggia la leadership nella classifica di Coppa del Mondo di combinata nordica. La competizione si accende con emozioni e sfide intense, testimoniando il talento e la determinazione degli atleti in un evento di grande rilevanza internazionale.

Il pettorale giallo svetta nella Mass Start della tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica a Ramsau. Non poteva non essere lei al comando dopo lo sci di fondo: Ida Marie Hagen, la migliore sciatrice del lotto. 5 chilometri sugli sci stretti totalmente dominati per la norvegese: distacchi pesanti inflitti alle avversarie che dovranno trovare il miglior salto possibile per provare a ribaltare l’esito della gara. Alle sue spalle però occhio alla statunitense Alexa Brabec: è stata la migliore nel PCR ieri e può provare a recuperare i 28.9 secondi di ritardo. Terza posizione temporanea per l’altra norvegese Marte Leinan Lund a 40”, distacchi veramente pesanti in una prova così breve. 🔗 Leggi su Oasport.it

