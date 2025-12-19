Colpo di Stato in Francia Il video con l’IA è falso Ma Meta non lo rimuove
Un video generato dall’intelligenza artificiale ha diffuso la falsa notizia di un colpo di Stato in Francia, ma Meta non ha provveduto a rimuoverlo. Un episodio che solleva importanti riflessioni sulla disinformazione e sulla sfida di distinguere tra realtà e finzione nell’era digitale.
di Ruben Razzante PARIGI La notizia del falso colpo di Stato in Francia, annunciato da un video generato con l’ Intelligenza Artificiale (IA) e diffuso su Facebook, suggerisce amare considerazioni che vanno ben oltre la cronaca. Un filmato costruito con loghi credibili e una finta giornalista davanti all’Eliseo ha raggiunto circa 13 milioni di visualizzazioni. La richiesta formale di rimozione avanzata dal governo francese è stata respinta dalla piattaforma perché il contenuto, pur palesemente falso, non violerebbe gli standard interni. Il punto non è soltanto l’irritazione di Emmanuel Macron, che ha parlato apertamente di pericolo per l’equilibrio del dibattito pubblico e per la sovranità democratica, ma il fatto che oggi regni una vera e propria giungla informativa, alimentata dalla relativa facilità con cui l’IA consente di produrre contenuti falsi, verosimili e potenzialmente destabilizzanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
