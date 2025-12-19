Colpo a Cosa nostra vittoriese maxi sequestro di beni anche a Catania

Un importante blitz antimafia ha portato al sequestro di beni a Vittoria e Catania, segnando un colpo decisivo contro le attività di “Cosa nostra vittoriese”. La Direzione investigativa antimafia di Catania, in collaborazione con la questura di Ragusa, ha eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Catania, rafforzando la lotta alle infiltrazioni criminali e alla criminalità organizzata.

La Direzione investigativa antimafia di Catania, in collaborazione con la questura di Ragusa, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro beni emesso, ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale di Catania-sezione misure di prevenzione - nei confronti di una persona ritenuta "vicina".

