Colmar si illumina per le Feste Vicoli piazze e mercatini La ’Petite Venise’ è una fiaba

Colmar si trasforma in un incanto natalizio, tra luci scintillanti, mercatini e vie affascinanti. La città diventa una fiaba vivente, un luogo dove l’atmosfera di festa si mescola a tradizione e magia. Durante il periodo natalizio, Colmar si presenta come una meta imprescindibile, capace di avvolgere i visitatori in un’atmosfera unica e suggestiva, rendendo il Natale un’esperienza indimenticabile.

A Colmar il Natale è una cosa seria. Non una semplice festa, religiosa, tradizionale e commerciale, ma una vera e propria metamorfosi urbana e collettiva. La pittoresca cittadina alsaziana diventa il set di una fiaba contemporanea, in cui il tempo sembra essersi fermato e ogni visitatore può tornare a guardarsi intorno con gli occhi stupefatti di un bambino. In una terra ’di mezzo’ tra Francia (qui naturalmente sventola il tricolore napoleonico) e la Germania, le Festività rappresentano il momento più importante dell’anno. Siamo in altissima stagione e prezzo, però, vale la magia. I mercatini di Colmar stanno lentamente guadagnando consensi anche oltre i confini nazionali per la loro varietà, per il calore che sanno trasmettere, per i tanti eventi collaterali (fino al 29 dicembre, info su www. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

