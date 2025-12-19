I parlamentari di FdI si sono uniti in una colletta natalizia per sorprendere Giorgia Meloni con un regalo speciale. Ma cosa troverà sotto l’albero questa volta? Come accade nei momenti di festa tra amici, anche in politica si condividono gesti di affetto e attenzione, portando un tocco personale tra le mura istituzionali. Un gesto che unisce e rafforza il legame tra i membri del partito e la leader.

© Thesocialpost.it - Colletta dei parlamentari FdI per il regalo di Natale a Meloni: cosa troverà sotto l’albero

Quando un amico festeggia il compleanno, la tradizione vuole che la comitiva organizzi una colletta per fargli un regalo. Ma cosa succede quando a festeggiare è la leader del partito e, soprattutto, la presidente del Consiglio? È quanto sta accadendo a Giorgia Meloni, destinataria di un regalo natalizio decisamente fuori dal comune. Secondo quanto riportato da Repubblica, deputati e senatori di Fratelli d’Italia avrebbero deciso di anticipare il regalo di Natale alla premier con un dono hi-tech: un computer di fascia altissima dal valore di circa 10mila euro. Si tratterebbe di una postazione fissa super accessoriata, completa di grandi casse hi-tech e componenti tecnologiche di ultima generazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: Un super computer da 9mila euro per Giorgia Meloni: è il regalo dei parlamentari di FdI per Natale

Leggi anche: “Hanno messo 50 euro a testa”. Il regalo natalizio dei parlamentari FdI a Giorgia Meloni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Meloni e il computer di fascia altissima: ecco il regalo di Natale dai parlamentari di FdI; Un super computer da 9mila euro per Giorgia Meloni: è il regalo dei parlamentari di FdI per Natale; Meloni e il computer di fascia altissima | ecco il regalo di Natale dai parlamentari di FdI.

Colletta dei parlamentari FdI per il regalo di Natale a Meloni. Sotto l’albero pc da 10mila euro - Dopo il letto king size del 2024, quest’anno da deputati e senatori 50 euro a testa: scelto un computer “top di gamma” da donare alla premier il 23 dicembre ... repubblica.it