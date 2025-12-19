Colleferro Sabato 20 Dicembre ore 17 a Palazzo Morandi pagine di una storia che ha lasciato il segno | I Mitici dell’Interregionale

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Sabato 20 Dicembre, alle ore 17 nella Sala Consiliare del Comune di Colleferro (Palazzo Morandi), sarà possibile vivere L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro sabato 20 dicembre ore 17 a palazzo morandi pagine di una storia che ha lasciato il segno i mitici dell8217interregionale

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Sabato 20 Dicembre ore 17 a Palazzo Morandi pagine di una storia che ha lasciato il segno: “I Mitici dell’Interregionale”

Leggi anche: Colleferro. “Leggere Leggeri all’ora del tè” 2025/26. Primo appuntamento “Giosuè Carducci” Sabato 4 Ottobre ore 17.30 Palazzo Morandi

Leggi anche: Colleferro. Presentazione del romanzo “Mav” dell’attrice e scrittrice Francesca Nunzi. Giovedì 20 alle 17 nella Biblioteca comunale “Riccardo Morandi”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Colleferro Scalo. “Donne in cerca d’Amore”. In scena all’Auditorium “Fabbrica della Musica” Sabato 20 Dicembre alle ore 21; Filarmonica di Colleferro per il Mese della Cultura; Aquino, Borgo DiVino- Christmas Edition; Colleferro. C’è anche la Consigliera comunale Luigia Fagnani tra gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.