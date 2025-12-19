Colleferro Sabato 20 Dicembre ore 17 a Palazzo Morandi pagine di una storia che ha lasciato il segno | I Mitici dell’Interregionale
Sabato 20 Dicembre, alle ore 17 nella Sala Consiliare del Comune di Colleferro (Palazzo Morandi)
Colleferro Scalo. “Donne in cerca d’Amore”. In scena all’Auditorium “Fabbrica della Musica” Sabato 20 Dicembre alle ore 21; Filarmonica di Colleferro per il Mese della Cultura; Aquino, Borgo DiVino- Christmas Edition; Colleferro. C’è anche la Consigliera comunale Luigia Fagnani tra gli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Il Comune di Colleferro è lieto di presentare lo spettacolo teatrale "Donne in cerca d'Amore", con l'attrice Greta Fabiani. L'opera, liberamente ispirata a testi di Molière, Alan Ayckbourne e Gloria Kellet, andrà in scena sabato 20 dicembre 2025 alle ore 21:00 pre - facebook.com facebook
