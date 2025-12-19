Coldiretti e il mattatoio | Usciti dall’immobilismo ma la strada resta lunga

Dopo mesi di pressioni e attese, Coldiretti Macerata annuncia un passo avanti sulla questione del mattatoio, uscendo dall’immobilismo e puntando verso soluzioni pubbliche desiderate fin dall’inizio. Sebbene la strada da percorrere rimanga lunga, questa novità rappresenta un segnale di cambiamento e speranza per il settore e le comunità coinvolte.

© Ilrestodelcarlino.it - Coldiretti e il mattatoio: "Usciti dall’immobilismo, ma la strada resta lunga" Sulla questione mattatoio, dopo continue pressioni rivolte a tutte le istituzioni da parte di Coldiretti Macerata, finalmente si esce quantomeno dall’immobilismo e, soprattutto, nella direzione pubblica che avevamo auspicato fin dall’inizio". Sono le parole del direttore David Donninelli, positivo dopo il voto favorevole del consiglio comunale alla variazione di bilancio che consentirà al Comune di Macerata di partecipare all’asta per aggiudicarsi l’immobile di Villa Potenza. "Chi doveva prendere seriamente in considerazione la risoluzione del problema – prosegue – lo ha fatto. È quello che avevamo sempre, anche in solitaria, auspicato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Dall’Olanda una spinta europeista, ma la strada per il nuovo governo sarà lunga. Parla Vernetti (YouTrend) Leggi anche: Sassuolo esaltante "Ma la strada è lunga" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Coldiretti e il mattatoio: "Usciti dall’immobilismo, ma la strada resta lunga" - "Sulla questione mattatoio, dopo continue pressioni rivolte a tutte le istituzioni da parte di Coldiretti Macerata, finalmente si esce ... ilrestodelcarlino.it

Le parole di Donninelli, direttore di Coldiretti Macerata - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.