Codice Raccomandata 670 | di cosa si tratta?
Il Codice Raccomandata 670 indica che hai ricevuto un avviso di giacenza relativo a una comunicazione ufficiale. Spesso, questo codice è associato a notifiche provenienti da enti pubblici in ambito tributario o amministrativo. È importante prestare attenzione a questo avviso, poiché potrebbe segnalare una richiesta, un atto preliminare o una comunicazione ufficiale che richiede la tua attenzione.
Ricevere un avviso di giacenza con il Codice Raccomandata 670 può significare che un ente pubblico ha avviato una richiesta o un atto preliminare in materia tributaria o amministrativa. Questo codice compare sull’avviso lasciato dal postino quando il destinatario è assente. Codice raccomandata 670: cosa significa. Il codice raccomandata 670 è un identificativo postale il numero indicato sull’ avviso di giacenza quando l’invio è usato per comunicazioni dell’amministrazione. “Il codice non dice quale sia l’atto né il suo contenuto, ma segnala che il destinatario è stato formalmente raggiunto tramite il servizio postale”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Codice Raccomandata 670: di cosa si tratta? - Si tratta di una comunicazione amministrativa, il codice 670 non indica il contenuto dell'atto e segnala che la notifica può produrre effetti anche se non viene ritirata
