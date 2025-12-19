Club Brugge-KAA Gent domenica 21 dicembre 2025 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici

Turno numero 19 di Jupiler League belga che vede nella sua striscia di gare domenicale anche la sfida tra il nuovo Club Brugge di Leko e il KAA Gent.   I blau zwaart hanno esonerato il tecnico Hayen dopo il KO contro il Sint Truiden rimpiazzandolo con il tecnico croato, ex giocatore del club dal 2005 al 2009 prima di stabilirsi in Belgio e iniziare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

club brugge kaa gent"Natuurlijk wordt het een speciale wedstrijd": Club Brugge-coach Ivan Leko blikt vooruit op confrontatie met ex-team Gent - Vlak voor kerst wacht Club Brugge nog een confrontatie met KAA Gent, een duel dat vorige week flink wat extra piment kreeg nadat blauw- sporza.be

club brugge kaa gentKAA Gent denkt aan juridische stappen tegen Club Brugge - De Kroaat nam ook zijn assistent Nicolas Still mee naar het Jan Breydelstadion. voetbalbelgie.be

club brugge kaa gentRik De Mil wil emoties omarmen bij clash met Club: "We moeten ze gebruiken, maar ze mogen niet de bovenhand nemen" - Al beseft De Mil ook dat de emoties niet de bovenhand mogen nemen. sporza.be

