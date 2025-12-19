clochard picchiato da un gruppo di ragazzini mentre dormiva a bari

Erano in sei, ragazzi e ragazze quasi sicuramente minorenni le persone che, mercoledì sera, hanno aggredito con calci e pugni un clochard mentre dormiva su una panchina in una zona centrale di Bari. Alla vittima, che ha circa 66 anni, hanno rotto alcune costole e causato un trauma cranico. Mentre lo colpivano lo hanno anche insultato e deriso. Sul suo viso e sul suo corpo sono rimasti i lividi dell’aggressione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Clochard picchiato da baby gang: vergogna a Bari.

