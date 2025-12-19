Clochard picchiato da un gruppo di ragazzini mentre dormiva a Bari
Erano in sei, ragazzi e ragazze quasi sicuramente minorenni le persone che, mercoledì sera, hanno aggredito con calci e pugni un clochard mentre dormiva su una panchina in una zona centrale di Bari. Alla vittima, che ha circa 66 anni, hanno rotto alcune costole e causato un trauma cranico. Mentre lo colpivano lo hanno anche insultato e deriso. Sul suo viso e sul suo corpo sono rimasti i lividi dell’aggressione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: "Non giocate a pallone contro la vetrina", ristoratore picchiato da dieci ragazzini finisce in ospedale
Leggi anche: Volla, 13enne rapinato da un coetaneo e aggredito da un gruppo di ragazzini: ricoverato al Santobono
Clochard picchiato da baby gang: vergogna a Bari.
Clochard picchiato da un gruppo di ragazzini mentre dormiva a Bari - Erano in sei, ragazzi e ragazze quasi sicuramente minorenni le persone che, mercoledì sera, hanno aggredito con calci e pugni un clochard mentre dormiva su una panchina in una zona centrale di Bari. gazzettadelsud.it
Clochard picchiato da un gruppo di giovani - La denuncia dell'associazione Incontra, attiva a Bari a sostegno dei senza fissa dimora. rainews.it
La denuncia a Bari: 'Clochard picchiato da un gruppo di giovani'. L'associazione Incontra: 'Ora ha paura, aiutateci' #ANSA - facebook.com facebook
La denuncia a Bari: 'Clochard picchiato da un gruppo di giovani'. L'associazione Incontra: 'Ora ha paura, aiutateci' #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.