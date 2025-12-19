Cliffhanger | ecco perché Sylvester Stallone non sarà nel reboot

Dopo mesi di attese e speculazioni, una svolta imprevista scuote il reboot di Cliffhanger: Sylvester Stallone non sarà nel cast. Nonostante gli sforzi del produttore Neal Moritz, che ha tentato fino all’ultimo di coinvolgerlo, l’attore ha deciso di non partecipare. La situazione si è complicata al punto da portare il produttore a fare causa ai finanziatori del progetto, lasciando i fan con più domande che risposte.

Diversamente da quanto era stato anticipato, l'attore non riprenderà il suo ruolo nel reboot con Lily James, il produttore ci ha provato fino all'ultimo e adesso ha fatto causa ai finanziatori del progetto Il produttore Neal Moritz ha trascorso gli ultimi 15 anni cercando di realizzare il reboot di Cliffhanger, il film campione d'incassi del 1993 con Sylvester Stallone. Il progetto arriverà finalmente sul grande schermo il prossimo anno, ma Stallone non ne farà parte. In una nuova causa contro i finanziatori del film, Moritz ha spiegato il perché. Quest'ultimo, infatti, sostiene che la Rocket Science Industries abbia rinnegato l'accordo che prevedeva il pagamento di 2,5 milioni di dollari come compenso per il produttore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

