Claudio Baglioni in concerto e 33 manifestazioni | la Fiera di Bergamo vara il calendario 2026

La Fiera di Bergamo presenta il suo calendario 2026, con 33 manifestazioni di grande rilievo e un evento speciale: il concerto di Claudio Baglioni. Un programma che riflette una strategia vincente e una visione consolidata, come sottolineato dalla nota ufficiale di Promoberg. Una stagione ricca di opportunità e appuntamenti da non perdere, pronta a rafforzare il ruolo della fiera come punto di riferimento per il territorio e il settore.

Bergamo. "Il calendario fieristico 2026 continua nel solco di una visione chiara e vincente" si legge in una nota che riassume le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione di Promoberg nella giornata di giovedì 18 dicembre. La programmazione prevede 33 manifestazioni complessive record storico assoluto confermando un significativo ampliamento dell'offerta fieristica. Un dato che si inserisce in un quadro di forte dinamismo del quartiere fieristico, che per il 2026 registra un tasso di occupazione degli spazi pari all'83% mai registrato prima favorito anche dalla contiguità con un aeroporto in costante espansione.

