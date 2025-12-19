Quando il Natale si avvicina, nessuno può levare lo scettro a Mariah Carey, che si conferma alla #1 della Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming della settimana da venerdì 12 a giovedì 18 dicembre 2025. All I Want For Christmas Is You è infatti ancora una volta in vetta ai singoli, davanti a L’amore non mi basta di Emma, uscito nel 2013 e rinvigorito oggi dai social. Negli album debuttano invece in cima i Pink Floyd. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You. Emma – L’amore non mi basta. Wham! – Last Christmas. Bobby Helms – Jingle Bell Rock. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 12 al 18 dicembre 2025, “L’amore non mi basta” di Emma insidia Mariah Carey

