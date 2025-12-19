Nella stagione 2025-2026 di sci alpino maschile, Marco Odermatt si conferma dominatore, allungando ulteriormente in vetta alla classifica generale. Dopo aver ottenuto un importante secondo posto nel superG di Val Gardena, il campione svizzero dimostra ancora una volta la sua superiorità, mentre Vinatzer si conferma tra i migliori, entrando nella top-10. La competizione si fa sempre più emozionante, con Odermatt leader incontrastato e gli altri pronti a reagire.

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt padrone, Vinatzer in top-10

Marco Odermatt ha allungato ulteriormente in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo aver chiuso al secondo posto il superG della Val Gardena. Il fuoriclasse svizzero è stato beffato dal ceco Jan Zabystran (sceso con il pettorale numero 29), ma ha portato a casa un bottino pesante che gli ha permesso di volare a quota 685 punti in graduatoria: ora il vantaggio sul norvegese Henrik Kristoffersen è salito a 383 lunghezze. Il migliore degli italiani è Alex Vinatzer, ottimo sesto a pari merito con l’austriaco Marco Schwarz a quota 251 punti e a sette lunghezze di ritardo dallo svizzero Loic Meillard, che chiude la top-10 dietro al norvegese Timon Haugan e all’austriaco Vincent Kriechmayr. 🔗 Leggi su Oasport.it

