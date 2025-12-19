Class action delle scuole Usa contro Meta l’accusa | Nascosti studi che identificano un legame causale tra l’uso dei prodotti dell’azienda e gli effetti negativi sulla psiche

Meta, il gigante dei social media, si trova sotto accusa negli Stati Uniti per aver nascosto studi che collegano l’uso delle sue piattaforme a effetti negativi sulla salute mentale. La class action mette sotto accusa il colosso per aver nascosto prove di un possibile legame causale tra i prodotti Meta e danni psicologici, alimentando nuove preoccupazioni sulla trasparenza e sull’impatto dei social sulla società.

Il colosso dei social media Meta, proprietario di Facebook e Instagram, è finito al centro di nuove e pesanti accuse. Documenti giudiziari desecretati, depositati nell’ambito di una class action intentata da distretti scolastici statunitensi, sostengono che l’azienda avrebbe soppresso prove “causali” interne che dimostravano il danno dei suoi prodotti sulla salute mentale degli utenti, in particolare adolescenti. Il cuore delle accuse, secondo quanto riportato dalla Reuters, ruoterebbe attorno a ricerche interne condotte da Meta stessa. Secondo i documenti, questi studi avrebbero identificato un legame causale tra l’uso dei prodotti dell’azienda e gli effetti negativi sulla psiche degli utilizzatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

