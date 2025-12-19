Clamoroso attacco di Caressa | Il gioco di Fabregas è veramente noioso

Il calcio italiano si infiamma con le parole di Caressa, che non risparmia critiche a Fabregas. La difficile situazione del Como, alle prese con infortuni e risultati deludenti, si aggiunge a un clima di tensione e discussione. In un momento di crisi, le opinioni taglienti e le tensioni si intensificano, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

© Calciomercato.it - Clamoroso attacco di Caressa: "Il gioco di Fabregas è veramente noioso" Alle prese con l'emergenza in attacco e la seconda sconfitta consecutiva, il tecnico spagnolo dei lariani è finito sul banco degli imputati Come se non bastassero gli infortuni di Alvaro Morata, Assane Diao e Jayden Addai, il Como si lecca le ferite anche per la seconda sconfitta consecutiva. Quella contro la Roma di Gian Piero Gasperini arriva, infatti, dopo il rotondo 4-0 subito dall' Inter di Cristian Chivu, impegnata stasera nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana contro il Bologna. Ad aggiungere benzina sul fuoco arrivano anche le parole del giornalista di 'Sky Sport' Fabio Caressa che, attraverso il proprio canale Youtube, ha espresso giudizi al vetriolo sui lariani.

