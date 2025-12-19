Civita Castellana avanti l’iter per la discarica di San Silvestro Il Biodistretto | La Regione può bloccarla

A Civita Castellana prosegue l’iter per la realizzazione di una discarica di inerti a San Silvestro, suscitando dibattiti e preoccupazioni. Il Biodistretto sottolinea che la Regione ha ancora la possibilità di intervenire e bloccare l’operazione, evidenziando l’importanza di un confronto tra le parti per tutelare l’ambiente e il territorio. La questione resta al centro dell’attenzione locale, tra speranze e timori per il futuro della zona.

