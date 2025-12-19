Città di Natale già oltre un milione Il tetto scavalcato nel weekend Le presenze verso il record assoluto

La Città di Natale ha superato il milione di visitatori, raggiungendo un nuovo record nel weekend. Le presenze continuano a crescere, testimoniando l’entusiasmo di grandi e piccoli. Il Sor Bonaventura, simbolo di un’epoca passata, si staglia con orgoglio, unendo generazioni attraverso ricordi e magia. Un’atmosfera di festa e tradizione avvolge questa meravigliosa manifestazione, promettendo un Natale indimenticabile per tutti.

Un milione. Il Sor Bonaventura, eroe dei fumetti dei nostri genitori e dei nostri nonni, sventolava con orgoglio la scritta, esaltando i piccoli lettori di un tempo. La città prende solo atto di un successo infinito. La Città di Natale da ieri ha riaperto i battenti ma lo fa con un vento che soffia sempre più impetuoso. "Abbiamo superato il tetto a sei zeri già nell'ultimo weekend" confermano da Confcommercio, ideatrice del mercatino tirolese, l'inizio della festa. Dalla Fondazione Intour, forte di nuovi riconoscimenti a livello nazionale, preferiscono non perdersi tra i numeri: si accontentano di sventolare, una sorta di Bonaventura timidi, le percentuali di occupazione di alberghi, ristoranti, parcheggi.

