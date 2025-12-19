Citroën Saxo VTS Gr N Gr A e variante Kit

Non c’è storia, la Citroen Saxo VTS è una macchina per piloti veri. La sua produzione iniziò nel 1996 e il suo successo nei rally fu praticamente immediato. C’era una versione per ogni piede e allevò diversi piloti del Campionato del Mondo Rally. Dal 2026, questa piccola bomba francese diventa auto storica. La Citroën Saxo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Leggi anche: Lexus riaccende il mito LFA, la nuova supercar sarà elettrica. Toyota presenta anche GR GT e GR GT3 – FOTO

Leggi anche: GT, Toyota presenta la nuova GR GT3