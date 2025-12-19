Circumvesuviana uomo investito e ucciso da treno mentre andava in bici nelle galleria | circolazione sospesa

Un tragico incidente sulla Circumvesuviana: un uomo in bicicletta è stato investito e ucciso da un treno mentre attraversava una galleria, causando la sospensione temporanea della circolazione. Scene di grande preoccupazione e disagi lungo la linea, con le autorità al lavoro per chiarire quanto accaduto e ripristinare la normalità.

Momenti di forte tensione lungo la linea ferroviaria della Circumvesuviana, dove un convoglio ha investito e ucciso un uomo che stava percorrendo una galleria in bicicletta. L'incidente è avvenuto in località Scrajo Terme, nel territorio comunale di Vico Equense. Secondo le prime informazioni, l'uomo non è stato ancora identificato.

Investito e ucciso dal treno in galleria, stop a circolazione sul Circumvesuviana a Vico Equense - È una mattinata segnata dal dolore quella che si è consumata a ridosso della stazione della Circumvesuviana di Vico Equense. ilgiornalelocale.it

Vico Equense. Uomo in bici investito dal treno in galleria - Circumvesuviana avrebbe investito un uomo, al momento non ancora identificato, che percorreva una galleria della linea ferroviaria Napoli- sorrentopress.it

La circumvesuviana si riconferma la linea peggiore d’Italia: a dirlo è il report Pendolaria 2025 di Legambiente. Il rapporto di Legambiente non mostra miglioramenti rispetto agli scorsi anni. In Campania ad oggi circolano 266 treni di cui il 75% ha più di 15 anni. - facebook.com facebook

