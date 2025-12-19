Circati rivede il campo | passi avanti verso il rientro
Il Parma si prepara a tornare in campo con rinnovato entusiasmo, dopo aver concluso un’intensa settimana di allenamenti. La pausa di tre giorni, concessa da Carlos Cuesta, rappresenta un’opportunità per ricaricare le energie e valutare i progressi fatti. La squadra si avvicina con fiducia al prossimo impegno, pronta a mettere in pratica quanto appreso e a consolidare il percorso di crescita intrapreso.
Si chiude con una nota incoraggiante la settimana di lavoro del Parma che, ieri, ha sostenuto l'ultimo allenamento prima dei tre giorni di riposo concessi da Carlos Cuesta alla squadra. Dopo la sconfitta contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato, la quarta in casa, la settima in Serie A su.
Circati rivede il campo: passi avanti verso il rientro.
