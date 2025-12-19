Stasera a Grotte, presso l’auditorium “San Nicola – Stella Castiglione”, si terrà la prima del film “Occhi novi” di Gero Miceli. Un’opera che unisce poesia e cinema, portando sul grande schermo la visione artistica del regista grottese. L’evento rappresenta un momento di grande rilevanza culturale per la comunità locale, immergendosi in un racconto visivo ricco di emozioni e riflessioni.

Sarà presentato oggi alle 19, all’auditorium “San Nicola – Stella Castiglione”, il film “Occhi novi”, scritto, diretto e prodotto dal poeta e regista grottese Gero Miceli. L’evento, che segna la prima ufficiale dell’opera, rappresenta uno dei momenti culturali più attesi dell’anno nel centro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: "Occhi novi”: da Gero Miceli poema visivo e atto d'amore alla lingua siciliana

Leggi anche: Gli occhi degli altri | Alla Festa del Cinema di Roma il film di Andrea De Sica

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cinema, a Grotte la prima del film “Occhi novi” di Gero Miceli.

Cinema: 'R3V@LUT1@N', a Napoli film da vivere in prima persona - Nasce a Napoli il cinema immersivo di lunga durata: R3V@LUT1@N, un film da vivere in prima persona, un'esperienza cinematografica immersiva in formato thriller, scritto e diretto dall'artista Corrado ... ansa.it

CINEMA - Presentato a Napoli R3V@LUT1@N, il film di Corrado Ardone da vivere in prima persona - Al The Space Cinema, dove resterà in programmazione a partire dall’8 dicembre, è stato mostrato ai media l’anteprima nazionale di R3V@LUT1@N, scritto e dirett ... napolimagazine.com