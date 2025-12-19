Ciclovia Mediana Nord via libera al progetto | Mugnano e Licola più vicine con la mobilità sostenibile

La Città Metropolitana di Napoli approva la Ciclovia Mediana Nord, un progetto che avvicina Mugnano e Licola promuovendo una mobilità più sostenibile. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una rete ciclabile efficiente, sicura e rispettosa dell’ambiente, contribuendo a ridurre l’uso dei mezzi inquinanti e a migliorare la qualità della vita nelle comunità locali. Un risultato che apre nuove opportunità di mobilità dolce e sostenibile nel territorio.

La Città Metropolitana di Napoli compie un passo concreto e strategico verso una mobilità più sostenibile con l'approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione per la realizzazione del percorso ciclabile "P.5 – Mediana Nord". Si tratta di un'infrastruttura destinata a collegare Mugnano di Napoli a Licola, attraversando i territori di Calvizzano, Villaricca, Qualiano, Varcaturo e .

