CICLOCROSS I migliori specialisti a Barbara per il Memorial Americo Severini

Nel cuore di Barbara, il quinto Memorial Americo Severini ha riunito i migliori specialisti di ciclocross, offrendo uno spettacolo imperdibile. L’evento, parte dell’Adriatico Cross Tour, è stato organizzato dall’ Energia Barbara di Franco Saturni e Giorgio Boria, confermando l’importanza di questa competizione nel panorama nazionale e internazionale. Un appuntamento di grande rilievo che ha messo in mostra il talento e la passione degli atleti di questa disciplina.

Ben 160 i corridori al via. Tra i migliori di giornata nelle fasce agonistiche Leonardo Ponte (Pianello) tra i G6 uomini, Sara Neri (Bicifestival) tra le G6 donne, Andrea Beltutti (Pianello) tra gli esordienti uomini secondo anno, Ginevra Spitoni (Tormatic Pedale Settempedano) tra le esordienti donne secondo anno, Davide Sdruccioli (Pianello) tra gli allievi uomini, Stella Forti (Team Cingolani – Specialized) tra le allieve donne, Cristian Vargas (Velo Club Cattolica) tra gli juniores, Myrtò Mangiaterra (Team Cingolani-Specialized) tra le open donne e Diego Montanari (Velo Club Cattolica) tra gli open uomini.

