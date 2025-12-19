Ciclismo in lutto | addio al campione Dancelli Suo il ‘tris’ al Gran Premio Industria e Commercio

Il mondo del ciclismo si stringe nel dolore per la scomparsa di Michele Dancelli, icona del pedale e vincitore di prestigiosi traguardi. La sua passione e il suo talento resteranno impressi nella memoria di appassionati e sportivi, lasciando un vuoto difficile da colmare. Un tributo a un campione che ha scritto pagine indimenticabili della storia delle due ruote.

© Lanazione.it - Ciclismo in lutto: addio al campione Dancelli. Suo il 'tris' al Gran Premio Industria e Commercio Il mondo del ciclismo piange la morte di Michele Dancelli, popolare campione bresciano ampiamente conosciuto anche nella nostra regione. Proprio di una gara toscana che purtroppo da diversi anni non si svolge più, il Gran Premio Industria e Commercio di Prato organizzato dalla Ciclistica Pratese 1927, Dancelli ha il record delle vittorie con tre successi nel giro di 4 anni. La prima vittoria a Prato nel 1964, quindi il bis l'anno dopo, infine il tris nel 1967. Dancelli, 83 anni, fu premiato dal Bici Club di Narnali capitanato da Enzo Ricciarini nel 2016. Dancelli era ricoverato alla Rsa di Castenedolo, suo paese di origine, dove ieri pomeriggio si è spento.

Addio a Michele Dancelli, leggenda del ciclismo italiano - Si è spento a 83 anni l’ex campione bresciano, protagonista negli anni Sessanta e Settanta. msn.com

IL LUTTO | Addio a Michele Dancelli, leggenda del ciclismo italiano https://gazzettadelsud.it/p=2145082 - facebook.com facebook

Ciclismo in lutto: è morto Michele Dancelli, il re della Sanremo #NordMilano24 #lutto #scomparsa #MicheleDancelli #sport #ciclismo #inpuntadisellino x.com

