Ciao Marti palloncini in cielo in una Sant' Ermete affranta L' amica coinvolta nell' incidente | Mi hai salvata

In un venerdì mattina uggioso a Sant’Ermete, i palloncini si librano nel cielo, portando con sé ricordi e emozioni. Tra le lacrime che scendono come pioggia, si respira un senso di perdita e memoria, mentre un’amica ricorda un gesto che ha cambiato tutto. Un momento di dolore e affetto che rimarrà nel cuore di tutti.

Pioviggina su Sant’Ermete, in un venerdì mattina uggioso. Sono tutte lacrime, che scendono dal cielo per ricordare Martina. A sei giorni dal Natale. Lo strazio è immenso, in questa frazione di Santarcangelo di Romagna, praticamente tutto il paese, e non solo, si è riversato davanti alla chiesa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

