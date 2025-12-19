Ciao Marti palloncini in cielo in una Sant' Ermete affranta L' amica coinvolta nell' incidente | Mi hai salvata

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un venerdì mattina uggioso a Sant’Ermete, i palloncini si librano nel cielo, portando con sé ricordi e emozioni. Tra le lacrime che scendono come pioggia, si respira un senso di perdita e memoria, mentre un’amica ricorda un gesto che ha cambiato tutto. Un momento di dolore e affetto che rimarrà nel cuore di tutti.

Immagine generica

Pioviggina su Sant’Ermete, in un venerdì mattina uggioso. Sono tutte lacrime, che scendono dal cielo per ricordare Martina. A sei giorni dal Natale. Lo strazio è immenso, in questa frazione di Santarcangelo di Romagna, praticamente tutto il paese, e non solo, si è riversato davanti alla chiesa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Elisa Bortolotti ricorda Pamela Genini: “Mi hai tolto una sorella, ciao Pam non invecchieremo insieme"

Leggi anche: La cartomante le diceva: hai il malocchio. “Mi ha contattato via social e mi ha truffato per 7mila euro, un’amica si è rovinata”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Volano 100 palloncini in cielo: «Ciao Martin» - È la sirena dell'ambulanza della Croce rossa a rompere il silenzio al termine delle esequie di Martin Fior, otto anni, morto giovedì scorso in un incidente stradale avvenuto a San Martino di Lupari. ilgazzettino.it

Musica e palloncini in cielo "Ciao Daniela, ora sei un angelo" - "Non sei morta, vivrai nei nostri cuori" "Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. ilrestodelcarlino.it

Palloncini e applausi al funerale di Manila investita a 24 anni: “Ciao angelo dagli occhi cielo” - Palloncini rosa e bianchi uniti tra loro fino a comporre una corona del rosario e applausi al funerale di Manila De Luca, la ragazza di ventiquattro anni morta in un incidente stradale nel pomeriggio ... fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.