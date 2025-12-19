Ciao a tutti ci fermiamo qui Milo Infante l’annuncio improvviso a Ore 14
Milo Infante interrompe improvvisamente la trasmissione Ore 14, annunciando la fine anticipata dell’ultima puntata. La decisione, comunicata il 19 dicembre, segna una svolta inattesa per uno dei programmi più amati del pomeriggio di Rai 2. Un addio che lascia sorpresa e domande tra i telespettatori, pronti a scoprire i motivi di questa decisione improvvisa.
Ultima puntata per Ore 14. L’annuncio è arrivato nella giornata del 19 dicembre direttamente da Milo Infante, segnando una pausa anticipata per uno dei programmi più seguiti del pomeriggio di Rai 2. Una decisione che può apparire particolare, considerando che la trasmissione continua a registrare ottimi ascolti quotidiani, ma che rientra nella programmazione festiva della rete e nella necessità di concedere una pausa all’intera squadra, impegnata anche con l’appuntamento in prima serata di Ore 14 sera. Il programma si fermerà già dal 22 dicembre 2025, lasciando spazio a una programmazione diversa durante il periodo natalizio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
