Ci voleva l’assalto pro Pal alla Stampa per arrestare la furia di Askatasuna

Un’azione decisa contro la violenza politica a Torino, dove l’assalto pro Pal alla «Stampa» ha segnato una svolta. La tolleranza verso i gruppi estremisti si è infranta quando gli antagonisti hanno preso di mira un’istituzione, costringendo le autorità a intervenire con fermezza. Lo sgombero rappresenta un passo importante nel ripristino della legalità e della sicurezza in una città troppo spesso teatro di conflitti.

A Torino la violenza rossa era tollerata. Lo sgombero è arrivato perché gli antagonisti hanno toccato il «giornale sbagliato». Per sgomberarli ci è voluto l’assalto alla redazione della Stampa. Perché, triste ma vero, è probabile che, senza l’aggressione al quotidiano diventato da qualche anno un tempietto cartaceo della sinistra italiana, i compagni di Askatasuna sarebbero ancora sereni nel loro stabile occupato a Torino. Invece hanno assaltato il giornale sbagliato, come ebbe a dire Annalisa Cuzzocrea: « Andrea Malaguti e io abbiamo fatto una prima pagina con scritto genocidio», spiegò la nota firma. 🔗 Leggi su Laverita.info

